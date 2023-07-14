Ясновидящая рассказала, опасно ли снимать сериал о крушении батискафа «Титан»

Режиссер знаменитого фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон начал переговоры о начале съемок сериала о трагически погибших в батискафе «Титан» людей. Об этом сообщила британская газета «The Sun».

Экстрасенс Инна Мишина рассказала, к каким последствиям могут привести съемки сериала, основанного на подобных событиях.

«Несомненно, некоторые люди могут считать, что режиссер хочет нажиться на трагедии и использовать человеческую беду в коммерческих целях. Однако сериалы и фильмы, основанные на реальных событиях, помогают привлечь внимание к недооцененным или забытым проблемам», — заявила ясновидящая корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы, речь идет о трагедии, и при съемке сериала важно учитывать чувства семей и близких жертв. Создателям, отметила Мишина, стоит позаботиться о точности фактов и ни в коем случае не искажать события для увеличения драматизма или коммерческой привлекательности.

«Ответ на вопрос, стоит ли создавать сериал, зависит от того, каким образом будет представлена трагедия и как это может повлиять на публику. Съемка сериала о крушении батискафа не должна иметь прямого отношения к мистике», — пояснила Мишина.

Большое количество сериалов и фильмов, отметила ясновидящая, создаются на основе реальных событий без каких-либо мистических аспектов, и они не представляют опасность открытия порталов или повторения трагедий.

«Важно помнить, что сериалы и фильмы предназначены как раз для развлечения, а не для создания реальных опасностей или открытия мистических порталов. В целом, можно сказать, что создание сериала о крушении «Титана» не должно иметь негативных или опасных последствий с мистической точки зрения», — добавила экстрасенс.

Ранее ясновидящая рассказала, что принесет миру четвертый всадник апокалипсиса.