«Они хотят спектакля»: Трамп призвал на помощь Нацгвардию из-за протестов в Лос-Анджелесе

По информации от CNN и Guardian, в район Лос-Анджелеса были направлены около двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии США в связи с массовыми акциями протеста, вызванными иммиграционными рейдами.

В одном из районов Парамаунта, где проживает преимущественно латиноамериканское население, произошли массовые волнения. Они начались после того, как полицейские начали проводить рейды в поисках нелегальных мигрантов. Вскоре ситуация переросла в столкновения с правоохранительными органами и беспорядки на улицах.

Администрация президента Соединённых Штатов Америки обвинила власти Калифорнии в том, что они не могут обеспечить безопасность жителей штата. В ответ на это президент Дональд Трамп решил привлечь к решению проблемы армию.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал действия президента «преднамеренным обострением ситуации», которое «приведёт только к усилению напряженности».

«Федеральное правительство вытесняет Нацгвардию Калифорнии и размещает 2000 солдат в Лос-Анжелесе — не потому, что нам не хватает правоохранителей, а потому что они хотят спектакля», — написал Ньюсом.

В то же время сотрудники правоохранительных органов начали использовать слезоточивый газ и резиновые пули в ходе столкновений с гражданами. В результате пострадали и некоторые случайные прохожие.