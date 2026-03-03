«Они касались Спасителя»: в Старом Соборе выставят величайшие святыни христианства

В Саранск, в Иоанно-Богословский собор, 14 марта будут принесены две великие христианские святыни — частица шипа из Тернового венца Спасителя и частица древа Честного Животворящего Креста Господня. Это одни из самых редких реликвий, которые не только касались Иисуса Христа, но и были обагрены Его кровью во время крестных страданий.

Дата выбрана неслучайно: встреча святынь состоится накануне Недели третьей Великого поста, Крестопоклонной, когда верующие особо почитают орудие спасения. Как сообщили в Саранской епархии, торжественная встреча начнется 14 марта в 16:30.

Ковчег пробудет в древнем соборе, который местные жители ласково называют «Старым Собором», до 8 апреля. Доступ к реликвиям будет открыт ежедневно с 7 утра до окончания вечернего богослужения. Все это время перед святынями будут совершаться молебны с поименным поминовением.

Настоятель храма протоиерей Алексий Селезнев отметил, что ныне верующие прикасаются к Кресту, от которого воскресали мертвые и исцелялись болящие, и к частице орудия страданий Господа. Это огромная благодать, данная Божией милостью.

Сам собор, построенный в 1693 году и являющийся памятником архитектуры федерального значения, сейчас находится на завершающем этапе масштабной реставрации. В эти дни древние стены примут под свои своды не менее древние святыни, создавая удивительную связь времен.

