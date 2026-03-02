Возвращение святыни: разрушенный шедевр зодчества станет частью нового культурного кластера

В Санкт-Петербурге начнется масштабная работа по восстановлению одной из утраченных святынь города — храма Спаса-на-Водах. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Храм, задуманный как памятник героям-морякам, погибшим в Цусимском сражении, был возведен в 1911 году, однако простоял лишь два десятилетия — в 1932 году здание было полностью разрушено взрывом.

Воссоздание храма станет важным этапом развития масштабного проекта «Театральный квартал». По замыслу городских властей, эта зона превратится в единое культурное пространство, которое объединит Мариинский театр, остров Новая Голландия и Ново-Адмиралтейский остров.

Таким образом, восстановление исторического облика церкви не только вернет городу важный памятник морской славы, но и органично впишет его в современный туристический маршрут.

Спас-на-Водах считался шедевром неорусского стиля и был местом поминовения тысяч русских моряков. Ожидается, что при воссоздании будут использованы сохранившиеся чертежи и фотографии начала XX века, чтобы максимально точно передать облик оригинала. Проект станет важным шагом в сохранении исторической памяти Петербурга и восстановлении его архитектурного ландшафта, сильно пострадавшего в советский период.

