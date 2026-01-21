«Они мешают всем». Член ОП РФ предложил создать для курьеров отдельные полосы на дорогах

В России могут внедрить выделенные полосы для средств доставки и самокатов в российских городах. С соответствующей инициативой выступил член комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе законопроектов Евгений Машаров в беседе с РИА Новости .

По его мнению, активное распространение экспресс-доставки и микро-мобильности создало новую «зону риска» в транспортной среде. Курьеры на автомобилях, скутерах и электросамокатах часто вынуждены маневрировать между пешеходами и общим потоком машин, что повышает вероятность ДТП.

«Надо проработать вопрос о безопасности проезда курьеров, доставщиков, так как сейчас они образуют зону риска, для них по возможности должны быть созданы отдельные полосы движения», — отметил Машеров.

Это позволило бы организовать их перемещение, минимизировав конфликты с пешеходами и водителями, добавил он.

Эксперт добавил, что хотя текущие правила дорожного движения и работа правоохранительных органов задают необходимые рамки, инфраструктура пока не адаптирована под новый тип участников движения. Несмотря на повсеместное использование камер для фиксации нарушений, проектирование специальных полос остаётся важным шагом для снижения аварийности и повышения общего порядка на улицах.

Ранее сообщалось о том, что курьеры в среднем зарабатывают 170 тысяч рублей в месяц.