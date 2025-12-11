«Они наблюдают»: эти три иконы в доме наводят удачу и защищают дом от дурного глаза
Священник Скрынников рассказал как правильно собрать домашний иконостас
Фото: [Храм святого мученика Пантелеимона в Пушкино/Медиасток.рф]
Интерес к созданию домашних иконостасов заметно вырос, и представители духовенства воспринимают это как позитивный признак укрепления личной веры. Об этом интернет-изданию «Абзац» рассказал настоятель храма Дмитрия Донского в Ставрополе иерей Антоний Скрынников, комментируя внимание россиян к оформлению так называемого красного угла.
Священник отметил, что многие начинают подходить к этому вопросу осознанно, воспринимая иконы как часть духовной жизни, а не декоративный элемент. Основой для домашнего иконостаса он назвал образы Спасителя и Пресвятой Богородицы. В дополнение священнослужитель рекомендует включать иконы святых, особо почитаемых в семье, включая небесных покровителей домочадцев.
По словам отца Антония, ключевым критерием выбора места для икон является возможность постоянной молитвы. Он подчеркнул, что подобное пространство становится значимым только тогда, когда используется ежедневно, а не оформляется ради эстетики или моды.
