«Они наблюдают»: эти три иконы в доме наводят удачу и защищают дом от дурного глаза

Интерес к созданию домашних иконостасов заметно вырос, и представители духовенства воспринимают это как позитивный признак укрепления личной веры. Об этом интернет-изданию « Абзац » рассказал настоятель храма Дмитрия Донского в Ставрополе иерей Антоний Скрынников, комментируя внимание россиян к оформлению так называемого красного угла.

Священник отметил, что многие начинают подходить к этому вопросу осознанно, воспринимая иконы как часть духовной жизни, а не декоративный элемент. Основой для домашнего иконостаса он назвал образы Спасителя и Пресвятой Богородицы. В дополнение священнослужитель рекомендует включать иконы святых, особо почитаемых в семье, включая небесных покровителей домочадцев.

По словам отца Антония, ключевым критерием выбора места для икон является возможность постоянной молитвы. Он подчеркнул, что подобное пространство становится значимым только тогда, когда используется ежедневно, а не оформляется ради эстетики или моды.

Ранее сообщалось, что в объявлениях о продаже квартиры россияне пишут «не участвую в схемах».