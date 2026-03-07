Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова считает, что граждане других стран завидуют способности россиян отстаивать свои принципы. По ее мнению, особое восхищение вызывает мирное сосуществование множества культур и религий в России. Об этом пишет Sport24 .

Депутат Государственной Думы и прославленная спортсменка Светлана Журова высказалась о том, какие чувства испытывают иностранцы по отношению к российским гражданам. По словам парламентария, представители других государств обращают внимание на принципиальную позицию россиян и их умение противостоять чуждым веяниям.

Как отметила Журова, иностранцы видят, что в России последовательно выступают против навязываемых извне ложных ориентиров и демонстрируют способность к сопротивлению. Она подчеркнула, что российское общество ориентировано на сохранение традиций, где семья и связанные с ней ценности играют ключевую роль.

Особый акцент депутат сделала на внутриполитическом устройстве страны. Журова обратила внимание на гармоничное сосуществование представителей разных национальностей и конфессий на общей территории. Политик считает, что именно отсутствие серьезных столкновений на межнациональной или межрелигиозной почве вызывает у иностранцев чувство, которое можно охарактеризовать как зависть.