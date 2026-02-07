«Они необученные»: всех актеров в России заставят учить французский язык

Константин Богомолов, недавно назначенный ректором легендарной Школы-студии МХАТ, выступил с резкой критикой современного актерского образования. Об этом пишет «Лента.ру».

По мнению режиссера, профессиональный уровень выпускающихся актеров заметно снижается с каждым годом. Он видит проблему не только в недостатке конкретных навыков, но и в отсутствии у студентов культуры постоянной работы над собой.

В качестве лекарства от этого «упадка» Богомолов предлагает фундаментальное изменение учебных программ. Он считает обязательным для будущих артистов глубокое изучение истории искусств и истории музыки для формирования широкого культурного кругозора. Особое внимание новый ректор уделяет французскому языку, утверждая, что его изучение развивает важные психофизические навыки, необходимые для актера. По его словам, современные студенты зачастую не до конца понимают смысл слов в классических текстах Чехова, Тургенева или Достоевского.

Инициативы Богомолова уже встретили сопротивление. Группа выпускников Школы-студии МХАТ направила открытое письмо в Министерство культуры с требованием отменить его назначение, что указывает на начало серьезного конфликта внутри театрального сообщества между сторонниками традиционных методов и приверженцами предлагаемых академических реформ.

Ранее дерматолог Кузнецов предупредил об опасности самолечения выпадения волос.