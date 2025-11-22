По оперативной информации, злоумышленники увели с территории учебного заведения свыше 50 несовершеннолетних учащихся. Данный инцидент был незамедлительно освещен в отчетах авторитетных средств массовой информации, включая Vanguard и Associated Press.

По свидетельствам очевидцев, преступники, беспрепятственно проникнув на охраняемую зону, открыли беспорядочную стрельбу для создания паники. После этого они целенаправленно направились в спальные корпуса, откуда силой вывели детей и переместились в сторону близлежащего лесного массива. Уточненные данные от источников Associated Press свидетельствуют, что общее число похищенных достигло 52 человек, среди которых находятся как школьники, так и работники учреждения.

Примечательно, что учебный процесс в школе не был приостановлен, несмотря на официальное предупреждение спецслужб о повышенных рисках террористических актов и прямой приказ властей о временном закрытии всех интернатов. Это распоряжение последовало после недавнего инцидента в Маге, где была похищена 21 девочка.

Школа Святой Марии, основанная в 2008 году ирландским священником, предоставляет образование для детей в возрасте от 7 до 17 лет. Администрация учреждения сознательно проигнорировала рекомендации надзорных органов о досрочной отправке воспитанников по домам. В связи с этим правоохранительные органы Нигерии начали служебную проверку для установления причин грубого игнорирования требований безопасности.

Ранее сообщалось о том, что жительница Будапешта похитила младенца, предложив его матери вещи.