«Они стреляли противотанковым ружьем»: контуженный старлей вытащил раненого из горящей машины

Старлея Вячеслава Матвеева, который отличился на СВО, уважали и ценили сослуживцы. Иван П. помнит, как однажды говорил с Матвеевым на счет того, что тот уже готов командовать ротой. И через некоторое время Вячеславу предложили эту должность.

Слава стал командиром шестой десантно-штурмовой роты.

«Мы еще подшучивали, что это мы постарались. Поразмыслив, он не отказался от предложенной должности, и у него все очень хорошо получилось. Слава был самым что ни на есть «отцом-командиром». Потом началась СВО, и в начале марта мы с ним встретились, разговорились о семье», — вспоминает Иван в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сослуживцы признали, что их женам сейчас тяжело. По словам П., Матвеев делился, что очень переживает за супругу, которая вот-вот должна была родить ему долгожданную дочь. Позже в одном из боев Вячеслав получил тяжелую контузию.

«При очередной зачистке села бойцы обнаружили вражеский блок-пост. ВСУ начали артобстрел, и нам пришлось отойти, перегруппироваться, пополнить боекомплект и повторить атаку. В ходе боя украинцы выстрелили противотанковым ружьем в БМП-2 командира, и Матвеев получил контузию», — отмечает боец.

По позициям роты начал стрелять крупнокалиберный пулемет, сразу последовал второй выстрел по БМП-2, и машина начала гореть. Вячеслав скомандовал: «Отойти от техники». Одного раненого из горящей машины он вынес сам.

«У Славы была возможность выйти с передовой, ему говорили, чтобы он просил отпуск и ехал к дочери с супругой, но он наотрез отказывался. Говорил, что не может бросить в тяжелейшую минуту своих подопечных. Потом я узнал, что Славик погиб», — сокрушается Иван в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее мы рассказывали, как Матвеев погиб, доказывая, что украинцы раскрыли местоположение его роты.