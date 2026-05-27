«Они умрут в этой тюрьме»: британский телеведущий приехал в самую страшную тюрьму Сальвадора и пришел в ужас

Британский телеведущий Ричард Маделей посетил один из самых крупных пенитенциарных учреждений в мире — Центр содержания террористов (CECOT) в Сальвадоре — и был шокирован увиденным. Как передает Daily Mail , журналист приехал туда для съемок документального фильма и столкнулся с экстремально строгими порядками.

Во время визита Маделей обратил внимание, что заключенным здесь запрещено читать книги, газеты и журналы, а также смотреть телевизор. Свидания с родственниками тоже находятся под абсолютным запретом. Ведущий также выяснил, что осужденным разрешают выходить на свежий воздух всего на полчаса в день — все остальное время они обязаны проводить в камерах. Рацион питания состоит в основном из риса, макарон и фасоли, причем есть разрешено только руками.

«Они просто сидят на своих спальных местах день за днем, а тюремный свет горит круглосуточно, никогда не приглушается. Они умрут в этой тюрьме», — сказал Маделей, описывая жизнь заключенных в CECOT.

Увиденное британский журналист назвал «ужасным зрелищем».