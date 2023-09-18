«Они уже там»: военный эксперт опроверг возвращение «Вагнера» в зону СВО

В СМИ и социальных сетях начала появляться информация о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» в скором времени вернутся в зону СВО. Согласно слухам, они должны занять один из «сложных участков фронта».

Военный эксперт и полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал ситуацию, отметив, что неожиданных перемен на линии соприкосновения ждать не стоит. По его мнению, «музыканты» не могут вернуться в зону боевых действий, так как давно находятся там.

«После известного инцидента бойцы ЧВК «Вагнер» разделились на четыре группы: одни подписали контракт с Минобороны, а потому они уже там, на поле боя, а другие ушли в Белоруссию, отправились в отпуск к семьям или вернулись в Африку», — заявил Баранец интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Конечно, речь может идти о солдатах, еще не примкнувших к ВС РФ, однако таковых крайне мало, подчеркнул эксперт. Если они и захотят вернуться в строй, то это будут единицы, которые ничего не изменят на опасных участках фронта, например, под Работино или в Артемовске, добавил собеседник издания.

«Вот эти слухи, сообщения — они не соответствуют действительности. Огромное количество этих бойцов уже и так включены в боевые порядки. Что касается остальных, никто не может исключать возвращения кого-то из них, но это явно не будет громким событием», — подчеркнул Баранец.

Ранее сообщалось, что МВД Великобритании признало ЧВК «Вагнер» террористической организацией.