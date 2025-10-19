Онигири и шаурма вызвали массовое отравление жители Бурятии в опасности

В Бурятии массовое отравление произошло после употребления онигири и шаурмы местного производителя «Восток». Об этом сообщает News.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash. Первые жалобы на тошноту и рвоту поступили вчера около 19:00 по местному времени (14:00 по московскому времени).

По данным регионального управления Роспотребнадзора, всего госпитализированы 43 человека, из которых 25 — дети. Один из пострадавших был помещен в реанимацию. Работа компании «Восток» временно приостановлена до выяснения всех обстоятельств.

Ведомство связывает вспышку острой кишечной инфекции с употреблением готовой пищевой продукции указанного производителя. Проверка продолжается, проводится санитарная экспертиза и отбор проб продуктов для лабораторного анализа. Жителям Бурятии рекомендовали внимательно следить за качеством приобретенной еды и при появлении симптомов обращаться к врачу.

Ранее в Москве осудили владельца шаурмы за нарушение санитарных норм и отравление людей.