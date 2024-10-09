Квадроберов запрещать не собираются: в Госдуме решили «не придавать смысла» детям-животным

В России разрабатывают законопроект о запрете пропаганды квадроберства, сообщили РИА Новости. Однако депутат ГД РФ Светлана Бессараб заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что в стране уже существуют нормы, позволяющие привлечь к ответственности квадроберов и их родителей.

Проблема подростков, притворяющихся животными, вышла и на международный уровень: глава МИД РФ Сергей Лавров поинтересовался у министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, существует ли у них такое движение. Мирзоян ответил, что слышал о подобном.

Бессараб подчеркнула, что смысла в отдельном запрете квадроберов нет. После запрета одного движения появится другое, добавила депутат.

«Достаточно сложно, на мой взгляд, описать признаки того, что мы запрещаем. Как бы вы это описали? Наверное, вы бы сказали, что квадроберство — это использование каких-то предметов одежды, вещей для создания образа, похожего на животное. Скажите, в детском саду, когда ребенок вокруг елочки прыгает зайчиком — это квадроберство или нет? Мы все скажем, что вряд ли это квадроберство», — пояснила парламентарий.

Однако если взрослый человек «скачет зайчиком», то он, скорее всего, имеет проблемы с ментальным здоровьем, а не работает аниматором, продолжила она. По словам Бессараб, описать квадроберство достаточно сложно. При этом в России уже существует необходимое количество законодательных норм для определения нарушений общественного порядка.

«К примеру, какая нам разница: человек ругается, плюется или лакает из собачьей миски? Никакой разницы, он в первом, втором и третьем случаях нарушает общественный порядок, и наказать его необходимо за нарушение общественного порядка. Если ребенок просто идет с заячьими ушками, я думаю, что наказывать за это смысла нет. Если подросток лает на прохожих, такое поведение нужно пресечь, а родителей наказать за такое поведение», — пояснила депутат.

Бессараб добавила, что когда начинается выделение какого-то движения по признаку общественной опасности, ему лишь придается смысл. А запрет, особенно для подросткового максимализма, всегда заманчив.

«На мой взгляд, нужно просто выполнять нормы общественного порядка и пресекать его нарушения, не придавать значения и не популяризировать движения квадроберские и так далее», — заключила парламентарий.

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