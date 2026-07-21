Онищенко предостерег: за какие болезни россияне платят в Турции из своего кармана

По его словам, туристы регулярно сталкиваются за границей с бактериальными заражениями и осложнениями после отдыха, поэтому риски для здоровья необходимо учитывать заранее. Особенно осторожными он посоветовал быть людям с хроническими заболеваниями. Онищенко подчеркнул, что случаи, когда отдыхающие в Турции за собственные деньги приобретают экзотические бактериальные инфекции, происходят нередко. На этом фоне Роспотребнадзор уже направил запросы в Минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров России после сообщений о массовом отравлении и вспышке бактериальной инфекции среди российских туристов.