Онищенко раскрыл связь между птичьим гриппом и стоимостью потребкорзины

Птичий грипп может влиять на объемы производства молока и яиц, что в результате приводит к росту цен на эти продукты питания, сообщил в интервью ТАСС эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко.

Известно, что за время своего существования H5N1 (птичий грипп) затронул более 50 видов крупного рогатого скота и несколько сотен видов птиц.

Птичий грипп может мутировать, поэтому за циркулирующими сегодня штампами ведется постоянный мониторинг.

Впервые птичий грипп обнаружили в США у диких птиц в штате Южная Каролина в январе 2022 года. В июле того же года вирус был зафиксирован в Калифорнии.

В марте прошлого года сообщалось о случаях инфекции у коров в штатах Техас и Канзас. Затем среди людей выявили 66 случаев заражения.

В начале января в США умер первый зараженный птичьим гриппом человек.

18 февраля на сайте Россельхознадзора РФ появилась информация о том, что грипп птиц обнаружили в молоке фермерского хозяйства в штате Аризона.

Ранее Онищенко высказался об идее введения теста по русскому языку для врачей-иностранцев.