Онищенко высказался об идее введения теста по русскому языку для врачей-иностранцев

Комитет Госдумы по охране здоровья собирается представить законопроект, согласно которому иностранные медработники должны будут сдавать тест на знание русского языка. В беседе с KP.RU академик РАН и доктор медицинских наук Геннадию Онищенко оценил депутатскую инициативу.

В Россию берут квалифицированных врачей из стран ближнего зарубежья, однако нередко кадры недостаточно хорошо знают русский язык. Законопроект депутатов мог бы решить проблему, с чем согласен и Онищенко. По его мнению, знание языка в стране, где планируется серьезная работа, крайне необходимо. Для специалистов медицинской сферы владение русским языком — базовая необходимость.

«Второе условие успешного лечения — работа с коллегами, проведение консультаций по поводу больного, привлечение узких специалистов. Поэтому русский язык, его знание и использование для налаживания контакта медика и пациента в России – это первоочередное и базовое условие для любой медицинской и врачебной специализации. Потому что врач – это не просто тот человек, который выдает то или иное лекарство. Препарат выполняет вспомогательную функцию», — объяснил Онищенко.

Также профессор отметил, что врачи могут пользоваться услугами переводчиков, но это дорого и не может стать массовым явлением.

Ранее сообщалось, что молодежь на Украине активно переходит на русский язык.