В ходе беседы с представителями YouTube-канала Politeka Online политолог Константин Бондаренко сообщил, что молодежь на Украине все чаще использует русский язык в своей речи.

По мнению эксперта в области политологии, хотя это может показаться странным, но активное продвижение украинского языка киевским режимом может способствовать укреплению позиций русского языка на территории Украины. Мало того, русский язык постепенно превращается в «язык протеста» молодежи.

«Русский язык превращается в язык протеста на Украине. Молодежь в городах не хочет говорить на украинском языке», — сказал Бондаренко.

Напомним, накануне власти в Киеве демонтировали памятник лауреату Нобелевской премии Павлову.

А перед этим, в ноябре 2024 года, в городе Кривой Рог были снесены монументы, посвященные русским поэтам Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову. 31 декабря, в канун Нового года, возле Одесской киностудии был снесен и вывезен в неизвестном направлении памятник советскому барту и актеру Владимиру Высоцкому.

Ранее сообщалось, что в субботу, 25 января, в день рождения Владимира Высоцкого у здания городского совета Одессы состоялся митинг, организованный жителями города. Они выступили против сноса памятника поэту и потребовали вернуть монумент на место.