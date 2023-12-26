Онкохирург Иванов предупредил, что симптомы насморка могут указывать на рак
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Это не единственный симптом, который должен настораживать и требует обращения к врачу.
Как объяснил врач Антон Иванов, при развитии онкологии носовых пазух часто можно столкнуться с простудными симптомами, например, насморком, головными болями и снижением обоняния. Это недуги возвращаются, а со временем протекают уже более болезненно. Человека сопровождают давление в области носовых пазух, кровотечения из носа, мигрень, трудности с дыханием и ощущение мурашек на лице. Особенно должен насторожить экзофтальм, при котором глаза немного выдвигаются из орбиты, пишет «Газета.ру».
«Наибольшая вероятность возникновения онкологических поражений наблюдается у пациентов, занимающихся деревообработкой, обработкой кожи и производством никеля», – отметил специалист.
Причинами развития рака носовых пазух могут быть воспаления или инфекции. Факторы риска — вредные привычки и работа с токсичными веществами, которые приходится невольно вдыхать при контакте. Людям с вредными профессиями нужно чаще обследоваться у врачей.