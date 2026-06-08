Онколог Гаратини назвал главное правило долгой жизни: есть небольшими порциями и много ходить

Итальянский онколог и исследователь долголетия Сильвио Гаратини, которому 97 лет, поделился привычками, помогающими сохранять здоровье и активность в преклонном возрасте. Как сообщает немецкое издание Focus Online (перевод aif.ru), ключевыми факторами ученый назвал умеренность в еде и ежедневное движение.

По словам Гаратини, для долгой жизни важнее не количество приемов пищи, а размер порций. Он всегда встает из-за стола раньше, чем почувствует полное насыщение. Врач считает, что не нужно есть пять раз в день, а лучше питаться небольшими порциями.

Этот подход напоминает японский принцип «Хара Хачи Бу», распространенный на Окинаве — одном из регионов мира с самой высокой концентрацией долгожителей. Согласно этому правилу, человек должен прекращать есть, когда чувствует себя сытым примерно на 80%.

Не менее важной Гаратини считает физическую активность. Несмотря на возраст, он ежедневно проходит около пяти километров быстрым шагом, чтобы поддерживать работу сердца и легких. Оптимальной нагрузкой, по его мнению, являются 150–300 минут движения в неделю.

Еще один элемент долголетия — разнообразное питание. В рационе должны присутствовать овощи, фрукты, источники белка, полезные жиры и сложные углеводы. Гаратини подчеркнул, что при сокращении количества пищи на 30% продолжительность жизни может увеличиться на 20%.