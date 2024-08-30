Онколог Пащенко заявила о схожести признаков язвы с раком желудка

Онколог Наталья Пащенко в беседе с «Газетой.ру» рассказала про признаки, которые являются сигналом для посещения врача. Многие могут указывать на развитие рака желудка или уже существующую онкологию.

Как отметила специалист, рак желудка часто похож на гастрит и язву. У них примерно похожи реакции и признаки. Например, среди них кислая отрыжка или отрыжка с неприятным запахом, резкое снижение веса, кровотечение из желудка, проявляющееся при сплевывании рвотой в виде кофейной гущи, либо стулом, похожим на деготь. Это достаточно очевидные и болезненные признаки.

«При наличии данных жалоб в обязательном порядке делается фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) с биопсией (забором ткани желудка для анализа в лаборатории) подозрительных участков желудка. При наличии язвы желудка или полипа также обязательна биопсия», — рассказала Пащенко.

Самый пик заболеваемости: примерно 50-59 лет. Однако многие болезни молодеют, так что и более здоровые юные жители подвержены онкологии. Тем более, есть факторы риска: плохое питание, курение, алкоголь, преобладание животных жиров, обилие пряностей и плохое пережевывание пищи.

Врач напомнила, что чем раньше провести обследование и обнаружить рак, тем легче его будет вылечить. На более поздних стадиях часто требуется уже хирургическое вмешательство, которое лишь немного увеличит шансы.

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