Онколог рассказал, как помочь кишечнику лучше работать

Онколог Иван Карасев дал несколько советов, как можно улучшить работу кишечника, если вы любите питаться вредными для него мясом и хлебом.

Мясоеды очень часто испытывают проблемы с этим органом ввиду отсутствия клетчатки в рационе.

Врач советует есть больше овощей, объяснив, что клетчатка «щекочет» кишечник, провоцируя опорожнение и не давая формироваться запорам, которые так часто беспокоят любителей мяса и хлеба.

Эндокринолог Зухра Павлова подсказала, что к мясу отлично подходят помидоры, огурцы и сладкий перец. Для маринада она рекомендует использовать шалфей, майоран, эстрагон, розмарин, гвоздика, душистый перец и куркуму.

Лучшим гарниром для шашлыка теперь признана отварная брокколи. Там организм найдет онкопротекторный сульфорафан, который защитит от вредных для здоровья процессов и старения.