Онколог шокировала заявлением об опасности обычной изжоги: грозит раком

Специалист в области онкологии Суна Исакова обратила внимание на скрытую угрозу, которую несет обычная изжога. В интервью она пояснила, что систематическое игнорирование этого симптома способно инициировать онкологические процессы. Об этом пишет Daily Mail.

Доктор Исакова описала механизм развития болезни. Хроническая изжога означает регулярный заброс желудочного содержимого вверх по пищеварительному тракту. Это ведет к перманентному раздражению и воспалению слизистых оболочек. Если такое состояние не корректировать терапией, в тканях начинаются патологические клеточные изменения. Как итог, существенно возрастает вероятность появления злокачественных образований не только непосредственно в пищеводе, но и в прилегающих анатомических зонах, включая гортань.

Особую группу риска, по словам онколога, составляют люди с вредными привычками. Сочетание постоянного воспаления от изжоги с агрессивным воздействием никотина и смол, содержащихся в табачном дыме, создает крайне благоприятную среду для формирования раковых опухолей. Химические канцерогены усугубляют повреждение тканей, многократно повышая онкологические риски.

Исакова рекомендует не заниматься самолечением и не терпеть дискомфорт. Сигналом для визита к гастроэнтерологу должна стать регулярность проявлений: если изжога беспокоит человека дважды в неделю или чаще, необходимо пройти обследование. Своевременное выявление причины и правильно подобранное лечение помогут избежать опасных последствий для здоровья.