Онколог Смирнова предупредила о ранних симптомах рака прямой кишки

Многие «тревожные звоночки», говорящие о раке, игнорируются, хотя должны быть поводом для обращения в больницу.

Врач-онколог Елена Смирнова напомнила, что многие заболевания легче поддаются лечению на ранних стадиях. Именно по этой причине следует обследоваться в клиниках чаще и не игнорировать некоторые симптомы. Особенно часто у пациентов находят онкологию кишечника, на которую обычно не думают при проявлении неприятных ощущений.

Например, по словам врача, при развитии рака прямой кишки, люди испытывают дискомфорт в области живота и непонятные боли после приема пищи. Также характерным симптомом является боль в анальном отверстии.

«Последние обстоятельства часто и сбивают с толку пациентов, которые часто связывают дискомфорт с тем, что не то съели или не так повернулись», — объяснила онколог.

Опасно игнорировать раздражение кишечника и разные боли. Если это повторяется около месяца, то стоит обратиться за помощью к врачу, сообщает сайт aif.ru.