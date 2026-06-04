Онкологи призвали выбросить треснувшие пластиковые контейнеры ради безопасности

Онкологи Тингтинг Тан и Амар Ревари в беседе с Closer призвали избавиться от пластиковых контейнеров, которые помутнели, покрылись царапинами или трещинами. По их словам, такая посуда представляет серьезную опасность для здоровья.

Тан объяснила, что изменение цвета и нарушение целостности пластика свидетельствуют о разрушении материала, из-за чего изношенный контейнер способен выделять больше частиц и химических соединений в пищу, особенно при нагревании. Она добавила, что хотя долгосрочное воздействие микропластика на организм все еще изучается, сокращение лишнего контакта с ним — разумная мера предосторожности.

Ее коллега Ревари напомнил, что рак вызывается комплексом факторов: генетикой, возрастом, образом жизни, окружающей средой и иногда случайностью. Тем не менее он настоятельно посоветовал не разогревать остатки еды в пластиковых контейнерах в микроволновке и не мыть их в посудомоечной машине при высоких температурах. По его словам, нагрев ускоряет переход химических веществ из пластика в продукты, причем жирные блюда, соусы и супы особенно уязвимы. Безопасной альтернативой онколог назвал стеклянную или керамическую посуду.