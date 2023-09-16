Онкоуролог рассказал, какие ежедневные действия провоцируют рак

Марк Гадизян, являясь онкоурологом и хирургом, опубликовал на своей странице в социальных сетях новую запись. В ней он рассказал о том, что может спровоцировать развитие агрессивных форм рака. Как выяснилось, одна из причин – сидячий образ жизни.

Из-за него может возникнуть опухоль в мочеполовых органах, которая склонна к метастазированию. Но опасна не только малоподвижность. Также риск возрастает, если человек больше предпочитает животные жиры, которые содержатся в мясе, жирной рыбе, жареном и соленом, а также молочном и копченом.

В таком случае для своего же здоровья нужно разбавлять рацион питания теми продуктами, которые по своему содержанию богаты ликопинами. Например, они содержатся в некоторых овощах и фруктах (томаты, грейпфрут, арбузы и т.д.).