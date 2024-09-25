Онлайн-аналитика дорожной техники появилась в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минтранса МО]
В Подмосковье запустили функцию онлайн-аналитики дорожной техники, она появилась в обновленной версии информационной системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ). Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Внедрение BI-аналитики значительно ускорит процесс принятия решений для контролирующих органов и подрядных организаций, а также позволит свести к нулю простой транспортной техники на обслуживаемых участках. Кроме того, повысит прозрачность работ в сфере дорожной инфраструктуры и сократит количество соответствующих жалоб от жителей», — отметил директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.
В ведомстве уточнили, что пилотную версию аналитики запустили на ключевых объектах, расположенных в регионе, в рамках подготовки к предстоящему зимнему сезону. СКПДИ запустили в Подмосковье в 2018 году, ее разработкой занимается ИТ-компания «МАКСИМУМ» — подведомственное учреждение областного Мингосуправления.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.