Онлайн-биржу для подбора туров создадут в России

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, нейросеть поможет путешественникам подобрать уникальную путевку, для этого будет разработана онлайн-биржа, она станет доступной. Об этом сообщает РИА Новости .

Он добавил, что на платформе будут представлены стоимость и предложения отелей, транспортные билеты.

По мнению Чернышенко, здесь будет подборка индивидуальных туров, которые будут подстроены под путешественника персонально.

Он подчеркнул, что именно нейросеть даст возможность создать доступный сервис для всех жителей РФ.