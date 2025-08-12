Онлайн-детокс: жителей Крыма готовят к отключению мобильного интернета
Крымчанам ограничат доступ к мобильной сети на неопределенный срок
Фото: [unsplash.com]
Власти Крыма предупредили о возможном отключении мобильного интернета на продолжительное время, как сообщил РБК.
По данным источника, меры по ограничению работы мобильной сети необходимы для защиты от кибератак и обеспечения безопасности жителей.
Один из местных операторов связи подчеркнул, что ограничения могут коснуться не только его абонентов, но и клиентов других компаний в отдельных городах Крыма и Севастополе.
На время отключения интернета оператор предложит бесплатные SMS и дополнительные минуты для звонков внутри затронутых ограничением регионов.
