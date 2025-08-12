Онлайн-детокс: жителей Крыма готовят к отключению мобильного интернета

Власти Крыма предупредили о возможном отключении мобильного интернета на продолжительное время, как сообщил РБК .

По данным источника, меры по ограничению работы мобильной сети необходимы для защиты от кибератак и обеспечения безопасности жителей.

Один из местных операторов связи подчеркнул, что ограничения могут коснуться не только его абонентов, но и клиентов других компаний в отдельных городах Крыма и Севастополе.

На время отключения интернета оператор предложит бесплатные SMS и дополнительные минуты для звонков внутри затронутых ограничением регионов.

Ранее в Удмуртской Республике сняли режим «Опасное небо».