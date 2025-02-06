Онлайн-школа для журналистов и медийщиков РФ отметила юбилей

Онлайн-школа RT уже на протяжении пяти лет готовит журналистов и медийщиков под наставничеством опытных спикеров и специалистов сферы.

Корреспонденты, режиссеры, операторы, продюсеры и многие другие профессионалы своего дела обучают всех, кто желает связать свою жизнь с работой в СМИ. К каналу и его школе присоеднились некоторые крупные медиапроекты, например, в лице ведущего телеканала «Россия 1» Эрнеста Мацкявичюса, журналиста НТВ Сергея Малоземова, писателя Александра Цыпкина, руководителей подразделений «ВКонтакте», RUTUBE, Breaking Trends и так далее. Список за пять лет составился солидный.

В онлайн-школу RT ежегодно попадают десятки человек, которых обучают по разнообразным программам и курсам. Уровень подготовки учеников при этом неважен. Из трех тысяч выпускников — сотня нашла себя в профессии. Часть из них попала в команду международного телеканала RT. Когда-то проект состоял из 20 видеоуроков, но развился за пять лет в важный и крупный проект.

«Образовательный проект RT сформировал золотой стандарт для работы в медиа. Наши курсы формируют основу образовательных программ ведущих вузов. Мы полны решимости продолжать развиваться и делиться передовым опытом медиахолдинга RT с еще большим числом коллег как в России, так и за рубежом», — рассказала руководитель службы образовательных проектов RT Анна Ковтунова.

Отмечается, что в прошлом году Школа RT победила на премии Союза журналистов России «Золотая стратегия», забрав приз в номинации «Образовательные проекты».

Ранее сообщалось, что в России «Организацию молодых президентов» (в РФ внесена в список нежелательных организаций) заподозрили в шпионаже для США. Расследование деятельности провел канал RT.