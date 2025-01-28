В России «Организацию молодых президентов» заподозрили в шпионаже для США

Канал RT в ходе расследования изучил, как устроена американская структура Young Presidents Organization* (YPO*, Организация молодых президентов*) и чем она занимается в России.

YPO является закрытым клубом, в котором состоят более 35 тысяч предпринимателей. Попасть туда можно по приглашению, и то, соблюдая ряд жестких условий. Например, желающие вступить не только должны иметь связи, но и предоставить полную экономическую информацию о проекте, личности, своем бизнесе и организации. Для владельцев своего дела или начинающих это позволяет получить полную методическую и финансовую поддержку (выгодный кредит либо безвозмездный грант). Но есть нюанс: сама американская структура продвигает нетрадиционные ценности, создает агрессивный образ России и занимается продвижением англосакской идеологии. Цель проекта — воспитание будущих лидеров общественного мнения в интересах США.

По данным канала, в структуру вербуют и заманивают соблазнительными бизнес-идеями. Ведь YPO имеет обширную базу о реализуемых проектах и готовых стартапах, которые могут занять участники и затем получить с этого прибыль. Ведущие бизнес лица зачастую связанны с политикой, финансами или государственной экономикой, что позволяет получить более глубокую информацию.

Организация сотрудничает с исследовательским центром RAND Corporation, проводящим анализ данных. Это некоммерческий институт политических исследований, и, по данным RT, он собирает информацию в интересах США и спонсируется Пентагоном.

«Владея информацией об особенностях и уязвимостях российской экономики, оппоненты получают возможность точечного давления. Это инструмент влияния на Россию, который может привести к утрате экономического суверенитета», — отмечает доцент кафедры социальной безопасности и гуманитарных технологий факультета социальных наук ННГУ им. Н.И. Лобачевского Антон Шмелев.

Канал выяснил, что в YPO состоят сооснователи Mail.ru Group Дмитрий Гришин и платежного сервиса QIWI Сергей Солонин, экс-топ-менеджер «Альфа-банка» Алексей Марей, медиаменеджер Олег Волкош, а также бывшая глава Disney в РФ Марина Жигалова-Озкан.

Юрист Илья Русяев напомнил в беседе с RT, что сотрудничество с нежелательными организациями, вступление в них и помощь, могут обернуться статьей УК РФ или КОаП. Одним из самых строгих наказаний может стать лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее сообщалось, что суд Дании отказался выдать Украине российского «шпиона» и украинца, обвиняемого в кражах.

*Генпрокуратура России внесла структуру в список нежелательных организаций