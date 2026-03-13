Онлайн-шопинг сотрудников в рабочее время обходится российскому бизнесу в миллионы

Популярность маркетплейсов среди россиян обернулась проблемой для работодателей: сотрудники все чаще отвлекаются на онлайн-шопинг в рабочее время, что приводит к миллионным потерям компаний. Об этом « Газете.Ru » сообщили аналитики компании «Стахановец», исследовавшие структуру рабочего времени сотрудников через собственные системы кадровой аналитики.

Мониторинг показал, что торговые площадки стабильно входят в десятку самых популярных нерабочих сайтов, открываемых в офисе. Особенно активны работники перед крупными праздниками — Новым годом, Днем всех влюбленных и Днем защитника Отечества. После праздников посещаемость снижается, и сотрудники возвращаются к обычному ритму.

Среднее время, которое сотрудники тратят на маркетплейсы, составляет от 15 до 45 минут в день. Эксперты рассчитали, что при 30 минутах в день потери одного специалиста с часовой ставкой 500 рублей составляют около 5,25 тыс. рублей в месяц. В компании с 500 сотрудниками это превышает 2,6 млн рублей ежемесячно и более 31 млн в год. Для высокооплачиваемых специалистов (IT, топ-менеджмент) убытки могут превышать 20 тыс. рублей на человека в месяц. В среднем предприятии с 200–300 сотрудниками ежегодные потери из-за «офисного шопинга» могут составлять 10–15 млн рублей.

Аналитики подчеркивают, что жесткая блокировка сайтов может демотивировать персонал, а игнорирование проблемы ведет к падению эффективности. Оптимальным решением, по их мнению, является внедрение прозрачных систем кадровой аналитики. Руководители могут использовать данные о времени на маркетплейсах для оптимизации процессов, корректировки мотивации или напоминаний о правилах, превращая скрытые потери времени в ресурс для роста продуктивности.

