«Все радуются, а я нет»: психолог предупредил о весеннем кризисе у некоторых людей

Принято считать, что весна — это время всеобщего ликования: солнце, птички, распустившиеся почки, и настроение автоматически ползет вверх. Но психолог Михаил Хорс в беседе с Общественной Службой Новостей предупреждает : для некоторых людей мартовское пробуждение природы может обернуться душевным кризисом. И дело вовсе не в пресловутом весеннем обострении, а в неоправданных ожиданиях.

Хорс объясняет: многие живут с установкой, что с первыми теплыми лучами их жизнь обязательно станет ярче и легче. Они смотрят на улыбающихся прохожих, слушают щебет птиц и ждут внутреннего расцвета. Но если чуда не происходит, а на душе по-прежнему слякоть, человек начинает корить себя: «Что со мной не так? Все радуются, а я — нет». Это чувство вины и собственной «неправильности» способно затянуть в депрессию глубже любого февральского ненастья.

Эксперт напоминает, что наше состояние зависит не только от погоды, но и от биохимии, которая у всех своя. Солнце действительно запускает выработку серотонина, но у кого-то этот механизм дает сбой. Плюс жизненные обстоятельства — у кого-то проблемы на работе, у кого-то в семье, и никакое пение птиц их не отменяет. К тому же, предупреждает Хорс, не стоит ориентироваться на окружающих: их лучезарные улыбки могут быть просто маской, за которой скрываются те же тревоги и боли.

По его словам, не надо требовать от себя обязательного счастья по сезону. Не стало лучше сегодня — станет завтра или послезавтра. А если не станет, значит, стоит разбираться с биохимией или психологией, а не корить себя за то, что вы не такой «солнечный», как все. Весна — не манна небесная, и грустить в это время года тоже разрешается.

