Онлайн-услугой по присвоению адреса объекту в Подмосковье воспользовались свыше 740 тысяч раз

Жители Подмосковья свыше 740 тысяч раз воспользовались онлайн-услугой по присвоению адреса объекту адресации и аннулированию этого адреса, сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Адрес объекта адресации — это уникальный идентификатор, позволяющий обозначить точное местоположение объекта, будь то жилой дом, коммерческое помещение или земельный участок, объяснили в ведомстве. Присвоение адреса нужно для легализации объекта и получения различных разрешений, например, на подключение коммуникаций.

Подать соответствующее заявление можно в разделе «Земля и стройка» — «Ввод в эксплуатацию и оформление прав на объект» на региональном портале. Ответ поступить в личный кабинет в течение шести рабочих дней.

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