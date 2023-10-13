ООН: более четырехсот тысяч жителей Газы покинуло свои дома

В секторе Газа вынужденными переселенцами на данный момент стали 423 тысячи палестинцев. Им всем пришлось выехать из своих домов из-за боевых действий.

Только за последние сутки свои жилища покинуло порядка ста тысяч человек. Об этом рассказало Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов.

«Массовое перемещение населения продолжается. Общее число внутренне перемещенных лиц за последние 24 часа увеличилось на 25% и теперь превышает 423 тыс. человек», - заявило ведомство.

Эти слова привели РИА Новости. Две трети вынужденных переселенцев нашли приют в специальных школах БАПОР, которые под эгидой ООН помогают палестинским беженцам.