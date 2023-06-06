ООН начали поставлять питьевую воду эвакуированным из-за аварии на Каховской ГЭС

Эвакуированные из-за чрезвычайного происшествия на Каховской гидроэлектростанции получают первые доставки воды, пригодной для питья от МОМ. Об этом пишет RT

На районы, что пострадали в результате аварии станции, движется экологическая катастрофа. Вся важная и необходимая инфраструктура города оказалась повреждена. В связи с этим Международная организация по миграции осуществляет доставку воды в регионы, где принимают эвакуированных жителей.

Ранее стало известно, что верхняя часть Каховской ГЭС повредилась из-за атаки ВСУ. Это заявление принадлежит главе Новой Каховки Владимиру Леонтьеву. Владимир Сальдо, врио губернатора Херсонской области передал информацию, что питьевая вода и продукты питания исправно доставляются всем нуждающимся.