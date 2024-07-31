ООН созовет экстренное заседание Совбеза из-за убийства главы политбюро ХАМАС

Соответствующая информация появилась в соцсетях первого заместителя постоянного представителя России при всемирной организации. Там Дмитрий Полянский назвал дату и время проведения экстренного заседания.

Глава ХАМАС Исмаил Хания погиб накануне из-за ракетного удара. Смерть лидера подтвердили в политбюро. В связи с этим Иран запросил проведение внеочередного заседания Совбеза ООН. Данную инициативу поддержал Китай, Алжир и Россия. Так, встреча Совбеза ООН состоится в 16:00 по нью-йоркскому времени, что соответствует 23:00 по московскому.

Важно отметить, что в июле Россия исполняет функции председателя Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Ранее в Иране назвали США соучастниками в убийстве главы политбюро ХАМАС. Этот инцидент нарушает Устав ООН и международное право, как отметили дипломаты.