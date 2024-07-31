В Иране назвали США соучастниками в убийстве главы политбюро ХАМАС

Исмаил Хания погиб накануне из-за ракетного удара по Тегерану. В ХАМАСе сделали официальное заявление, подтвердив смерть лидера политбюро.

Иранское Министерство иностранных дел (МИД) заявило, что Соединенные Штаты несут ответственность за ликвидацию руководителя палестинского движения ХАМАС. По словам дипломатов, данный инцидент является нарушением международного права и Устава ООН.

Также США обвинили в продолжении оккупации и геноцида палестинского народа. Внешнеполитическое ведомство считает, что убийство стало частью целенаправленной политики Израиля по уничтожению палестинцев.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков от лица России осудил израильскую атаку на дом главы Политбюро ХАМАС. По его словам, произошедшее способно окончательно дестабилизировать ситуацию.