ООН выразила соболезнования семье убитого в зоне СВО российского военкора Журавлева

Как заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, в международной организации выражают соболезнования родным и близким погибшего, считая произошедшее глубоким горем для семьи россиянина.

«Мы сожалеем в связи с гибелью еще одного журналиста на этой войне. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и коллегам», - сказал Дюжаррик, его цитирует РИА Новости.

Напомним, в субботу, 22 июля, стало известно, что работающие в зоне специальной военной операции на Украине военкор РИА Новости Ростислав Журавлев и фотокорреспондент Константин Михальчевский попали под украинский обстрел. Первый скончался от полученных ран, второй госпитализирован, сейчас состояние Михальчевского медики оценивают как стабильно тяжелое.