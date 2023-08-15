ООН заявила о 4000 погибших в ходе вооруженного конфликта в Судане

Как пишет KP.RU , реальное число жертв, скорее всего, намного выше, если верить докладу организации. Ранее уже сообщалось о главной причине очередного вооруженного конфликта в Судане.

Стало известно, что Организация объединенных наций (ООН) опубликовала доклад о вооруженном конфликте в Судане, который начался пятнадцатого апреля. В результате столкновений погибли более 4000 человек, среди которых есть медики, сотрудники гуманитарных организаций и даже более 400 детей.

Согласно опубликованному отчету организации, сложно определить максимально точное количество как раненых, так и убитых. Однако, если верить предварительным данным, речь идет о более 4 тысячах человек, включая сотни мирных жителей.