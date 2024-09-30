ООО «Гарант» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по продаже арестованного имущества должников 06 ноября

ТУ Росимущества в Московской области, в лице ООО «Гарант» информирует о проведении торгов в электронной форме по продаже арестованного имущества должников.

Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать с 10:00 ч 01.10.2024 г. до 16:00 ч 01.11.2024 г.

Определение участников 05.11.2024 г.

Торги состоятся 06.11.2024 г. в 10:00 (время МСК) по следующему имуществу (229-ФЗ):

2-е торги (не заложенное недвижимое имущество):

1. (Должник Посысоев А.Е.) 1/3 доля в квартире, пл. 62 кв.м., к/н 50:04:0010602:280, по адресу: Московская область, г. Дмитров, мкр. им. Константина Аверьянова д. 2, кв. 44. Арест: запрет на рег-ые действия. Информ. о зарег. лицах (в том числе несоверш-их) ФССП не предоставлена. Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 1 621 290,00 руб. З-к: 243193,50 руб. Поручение № 114-Г (Снижение).

Шаг аукциона составляет 0,5% от первоначальной продажной цены имущества.

Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предлож. о цене на ЭТП «Фабрикант» по адресу https://www.fabrikant.ru/

Прием заявок и проведение аукциона осущ-тся согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше. Извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претен-ом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Время подачи заявок Московское, в течение дня не ограничено. Торги проходят по Московскому времени. Заявки подаются через ЭТП «Фабрикант» в соответствии с аукционной документацией (в том числе реквизиты МТУ Росимущества для оплаты имущества) размещенной на сайте https://www.torgi.gov.ru/ и https://www.fabrikant.ru/.

Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время, при наличии законных оснований. Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется по Регламенту ЭТП.Доп. информацию можно получить по № телефона 8-912-318-36-02 с 08:00 до 16:00 (пн.-пт.), по адресу электронной почты: garant-mo@inbox.ru.