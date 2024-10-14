ООО «Гарант» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу должников 01 ноября

ТУ Росимущества в Московской области, в лице ООО «Гарант» информирует о проведении торгов в электронной форме по продаже арестованного имущества должников.

Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать с 10:00 ч 15.10.2024 г. до 16:00 ч 28.10.2024 г.

Определение участников 31.10.2024 г.

Торги состоятся 01.11.2024 г. в 10:00 (время МСК) по следующему имуществу (102-ФЗ):

1-е торги (заложенное недвижимое имущество):

1. (Должник Зверев С.А.) Квартира, пл. 79 кв.м., к/н: 50:09:0070101:13646, адрес: Московская обл., г.о. Солнечногорск, р.п. Андреевка, ул. Клубная, д. 38а, кв. 339. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 0 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 6176800,20 руб. З-к: 6176,80 руб. Поручение № 169-Г.

2. (Должник Миронова Л.В.) Жилой дом, пл. 72,20 кв. м., к/н: 50:21:0040104:677 нах. на з/у., пл. 789,00 кв. м., к/н: 50:21:0040104:1199, по адресу: Московская область, г.о. Ленинский, д. Тарычево, д. 94а. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Информ. о зарег-ых лицах ФССП не предоставлена. Нач. цена: 5793000 руб. З-к: 5793 руб. Поручение №221-Г.

3. (Должник Саркисова М.О.) Квартира пл. 51,4 кв.м., к/н: 50:15:0011102:2597, по адресу: Московская область, г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 65, кв. 145. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Информ. о зарег-ых лицах и о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 4608000 руб. З-к: 4608 руб. Поручение №222-Г.

4. (Должник Самсонов Д.А.) Квартира пл. 40 кв.м., к/н: 50:29:0000000:14606, адрес: Московская область, Воскресенский район, пос. им. Цюрупы, ул. Центральная, д.5, кв. 20. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Информ. о зарег-ых лицах и о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 3032000 руб. З-к: 3032 руб. Поручение №224-Г.

5. (Должник Стародубцев А.А.) Квартира, пл. 50,4 кв.м., к/н: 50:29:0030107:2292, адрес: Московская область, г. Воскресенский район, г. Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 4, кв. 123. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия Зарег-но 2 чел-ка (в том числе 1 несоверш-их) Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 3591200 руб. З-к: 3591,20 руб. Поручение №227-Г.

2-е торги (заложенное недвижимое имущество):

6. (Должник Прохорова Е.Е.) Квартира, пл. 68,3 кв.м, к/н 50:03:0060302:1008, адрес: Московская область, Клинский р-н, г. Высоковск, ул. Текстильная, д. 20, кв.77. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 1 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 4099550 руб. З-к: 4099,55 руб. Поручение № 155-Г (Снижение)

7. (Должник Агаханов А.Б.) Квартира пл. 38,4 кв.м, к/н 50:14:0000000:148758, адрес: Московская обл., г. Щелково, р.п. Фряново, ул. Поварова, д. 57, кв.16. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 0 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 4481308,80 руб. З-к: 4481,30 руб. Поручение № 181-Г (Снижение)

8. (Должник Печенкин Ю.А.) Квартира, пл. 54,1 кв.м. к/н: 50:23:0000000:145837, адрес: Московская область, Раменский район, пос. Гжельского кирпичного завода, д. 3, кв. 39. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Информ. о Зарег-ных лицах и о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 4250000 руб. З-к: 4250 руб. Поручение № 192-Г (Снижение)

9. (Должник Табагуа Н.К.) Комната №1; принадл-ая 1/3 доли Табагуа Н.К. и 2/3 доли Лепонаве И.Н., пл. 10,1 кв.м., к/н: 50:22:0000000:101234. Комната №2, пл. 15,8 кв.м., к/н: 50:22:0010301:1626, по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Октябрьский пр-кт, д. 298, кв. 22. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 4 чел-ка (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 2550000 руб. З-к: 2550 руб. Поручение № 194-Г (Снижение)

Шаг аукциона составляет 0,5% от первоначальной продажной цены имущества.

Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предлож. о цене на ЭТП «Фабрикант» по адресу https://www.fabrikant.ru/

Прием заявок и проведение аукциона осущ-тся согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше. Извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претен-ом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Время подачи заявок Московское, в течение дня не ограничено. Торги проходят по Московскому времени. Заявки подаются через ЭТП «Фабрикант» в соответствии с аукционной документацией (в том числе реквизиты МТУ Росимущества для оплаты имущества) размещенной на сайте https://www.torgi.gov.ru/ и https://www.fabrikant.ru/.

Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время, при наличии законных оснований. Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется по Регламенту ЭТП. Доп. информацию можно получить по № телефона 8-912-318-36-02 телефона с 08:00 до 16:00 (пн.-пт.), по адресу электронной почты: garant-mo@inbox.ru.