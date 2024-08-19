ООО «Гарант» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу должников 06 сентября

ТУ Росимущества в Московской области, в лице ООО «Гарант» информирует о проведении торгов в электронной форме по продаже арестованного имущества должников.

Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать с 10:00 ч 20.08.2024 г. до 16:00 ч 03.09.2024 г.

Определение участников 05.09.2024 г.

Торги состоятся 06.09.2024 г. в 10:00 (время МСК) по следующему имуществу (102-ФЗ): Первые торги (заложенное недвижимое имущество):

1. (Долж-к Агаханов А.Б.) Кв.пл. 38,4 кв.м, к/н 50:14:0000000:148758, адрес: МО, г. Щелково, р.п. Фряново, ул. Поварова, д. 57, кв.16. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 0 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 5272128 руб. З-к: 52 721,28 руб. Поруч-е 181-Г.

2. (Долж-к Люляков В.А.) Жил. дом, пл. 46,1 кв.м, к/н 50:34:0050111:1449, З/У., пл. 614+/-17 кв.м., к/н 50:34:0050111:494, адрес: МО, г.о. Колом­ на, с. Северское, ул. Зеленая, д. 24. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Сведения о зарег-ных лицах отсутств-т. Нач. цена:1709600 руб. З-к:17 096 руб. Поруч-е183-Г.

Шаг аукциона составляет 0,5% от первоначальной продажной цены имущества.

Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предлож. о цене на ЭТП «Фабрикант» по адресу https://www.fabrikant.ru/

Прием заявок и проведение аукциона осуществляется согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше. Извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Время подачи заявок Московское, в течение дня не ограничено. Торги проходят по Московскому времени. Заявки подаются через ЭТП «Фабрикант» в соответствии с аукционной документацией (в том числе реквизиты МТУ Росимущества для оплаты имущества) размещенной на сайте https://www.torgi.gov.ru/ и https://www.fabrikant.ru/.

Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время, при наличии законных оснований. Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется по Регламенту ЭТП. Доп. информацию можно получить по № 89123183602 телефона с 08:00 до 16:00 (пн.-пт.), по адресу электронной почты: garant-mo@inbox.ru.