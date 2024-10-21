ООО «Гарант» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу должников 07 ноября

ТУ Росимущества в Московской области, в лице ООО «Гарант» информирует о проведении торгов в электронной форме по продаже арестованного имущества должников.

Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать с 10:00 ч 22.10.2024 г. до 16:00 ч 02.11.2024 г.

Определение участников 06.11.2024 г.

Торги состоятся 07.11.2024 г. в 10:00 (время МСК) по следующему имуществу (102-ФЗ):

1 торги (заложенное недвижимое имущество):

1. (Должник Тихонова Е.В.) Квартира пл. 80,8 кв.м., к/н: 50:27:0000000:24943, адрес: Московская обл., p-он Подольский, с/п Дубровицкое, п. Дубровицы, д. 19, кв. 9. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-н 1 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 7948000,00 руб. З-к: 7948,00 руб. Поруч. № 230-Г

2. (Должник Богиня П.В.) Квартира, пл. 38 кв.м., к/н: 50:55:0000000:12469, адрес: Московская обл., г. Подольск., ул., Юбилейная, д. 13, кв. 80. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-н 1 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 4393600,00 руб. З-к: 4393,60 руб. Поруч. № 234-Г

3. (Должник Джурджич А.) Квартира, пл. 40,70 кв.м., к/н: 50:21:0080105:14601, адрес: Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, деревня Сапроново, микрорайон «Купелинка», квартал «Центральны», д. 1, кв. 161. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 0 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 5344000,00 руб. З-к: 5344,00 руб. Поруч. №237-Г

4. (Должник Нарматов К.Б.) Квартира, пл. 69 кв.м., к/н: 50:22:0010104:6724, адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Л. Толстого, д. 17А, кв. 54. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-н 1 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 10452800,00 руб. З-к: 10452,80 руб. Поруч. №244-Г.

2 торги (заложенное недвижимое имущество):

5. (Должник Юшков В.А., Юшков А.А.) 3-х ком. квартира, пл. 63,3 кв.м., к/н 50:09:0000000:36477, по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Прожекторная, д. 9, кв. 1. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 4 чел-ка (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 2495600,00 руб. З-к: 2495,60 руб. Поруч. № 78-Г (Снижение)

Шаг аукциона составляет 0,5% от первоначальной продажной цены имущества.

Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участ-ов и форме подачи предлож. о цене на ЭТП «Фабрикант» по адресу https://www.fabrikant.ru/

Прием заявок и проведение аукциона осущ-тся согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше. Извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претен-ом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Время подачи заявок Московское, в течение дня не ограничено. Торги проходят по Московскому времени. Заявки подаются через ЭТП «Фабрикант» в соответствии с аукционной документацией (в том числе реквизиты МТУ Росимущества для оплаты имущества) размещенной на сайте https://www.torgi.gov.ru/ и https://www.fabrikant.ru/.

Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время, при наличии законных оснований. Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется по Регламенту ЭТП. Доп. информацию можно получить по № телефона 8-912-318-36-02 с 08:00 до 16:00 (пн.-пт.), по адресу электронной почты: garant-mo@inbox.ru.