ООО «Гарант» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу должников 11 октября

ТУ Росимущества в Московской области, в лице ООО «Гарант» информирует о проведении торгов в электронной форме по продаже арестованного имущества должников.

Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать с 10:00 ч 24.09.2024 г. до 16:00 ч 07.10.2024 г.

Определение участников 10.10.2024 г.

Торги состоятся 11.10.2024 г. в 10:00 (время МСК) по следующему имуществу (102-ФЗ):

1-е торги (заложенное недвижимое имущество):

1. (Должник Плаксин А.В.) Жил. пом., 30,6 кв.м., к/н: 50:27:0000000:120710, адрес: Московская область, г.о. Подольск, пгт. Львовский, ул. Садовая, д. 9, кв. 19. Залог. Зарег-но 2 человека (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена:2950560 р. З-к: 2951 р. Поручение № 206-Г.

2. (Должник Акопян М.Х.) Квартира пл. 45 кв.м., к/н: 50:03:0010108:45, адрес: Московская область, г. Клин, Волоколамское ш., д. 15, кв. 27. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 0 человек (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена:2892000 р. З-к: 2892 р. Поручение № 208-Г.

2-е торги (заложенное недвижимое имущество):

3. (Должник Люляков В.А.) Жил. дом, пл. 46,1 кв.м, к/н 50:34:0050111:1449, З/у., пл. 614+/-17 кв.м., к/н 50:34:0050111:494, адрес: Московская обл., г.о. Колом­ на, с. Северское, ул. Зеленая, д. 24. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Сведения о зарег-ных лицах отсутствуют. Нач. цена:1453160 р. З-к:1454 р. Поручение № 183-Г (Снижение).

Шаг аукциона составляет 0,5% от первоначальной продажной цены имущества.

Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предлож. о цене на ЭТП «Фабрикант» по адресу https://www.fabrikant.ru/.

Прием заявок и проведение аукциона осущ-тся согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше. Извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претен-ом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Время подачи заявок Московское, в течение дня не ограничено. Торги проходят по Московскому времени. Заявки подаются через ЭТП «Фабрикант» в соответствии с аукционной документацией (в том числе реквизиты МТУ Росимущества для оплаты имущества) размещенной на сайте https://www.torgi.gov.ru/ и https://www.fabrikant.ru/.

Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время, при наличии законных оснований. Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется по Регламенту ЭТП. Доп. информацию можно получить по № 89123183602 телефона с 08:00 до 16:00 (пн.-пт.), по адресу электронной почты: garant-mo@inbox.ru.