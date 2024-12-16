ООО «Гарант» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу должников 14 января

ТУ Росимущества в Московской области, в лице ООО «Гарант» информирует о проведении торгов в электронной форме по продаже арестованного имущества должников.

Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать с 10:00 ч 17.12.24 г. до 16:00 ч 09.01.25 г.

Определение участников 13.01.25 г.

Торги состоятся 14.01.25 г. в 10:00 (время МСК) по следующему имуществу (102-ФЗ):

1-е торги (залож. недвиж.имущ.):

1. (Должник Осин А.П.) Квартира, пл. 37,1 кв.м., к/н: 50:21:0030210:5356, адрес: МО, г. Видное, ЖК Бутово-Парк, д. 18, кв. 159. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-н 1чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 5 664 000,00 руб. З-к: 5664 руб. Поруч. 272-Г.

2-ые торги (залож. недвиж. имущ.):

2. (Должник Буаселье Е.Н.) 1/2 доли в квартире, пл. 74,2 кв.м., к/н: 50:27:0020527:773, по адресу: МО, Подольский р-н, п. Быково, ул. Московская, д. 9, кв.77 (общая долевая собс-ть, дольщиком является несовершен-ий). Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Информ. о зарег-ых лицах и задолж. за кап. ремонт ФССП не предос-на. Нач. цена: 4420000 руб. З-к: 4420 руб. Поруч.210-Г (Снижение)

3. (Должник Медынцев А.Н.) 24/100 доли в праве собственности на квартиру, к/н 50:26:0100212:769, по адресу: МО, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.5, кв. 15. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 6 чел-к (в том числе 1 несоверш-ий). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предост-на. Нач. цена: 2138600 руб. З-к: 2139 руб. Поруч.211-Г (Снижение)

4. (Должник Штарева И.А.) Здание жил., пл. 62,9 кв.м., к/н: 50:17:0000000:66777, З/у., пл. 528 кв.м.; к/н: 50:17:0020520:86, адрес: МО, г. Павловский Посад, ул. Крутобережная, д.17/1. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Информ. о зарег-ых лицах и задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 2550000 руб. З-к: 2550 руб. Поруч.254-Г (Снижение)

5. (Должник Бахметова Т.Н.) Квартира, пл. 46,3 кв.м., к/н: 50:11:0000000:92919, адрес: МО, Истринский г.о., г. Дедовск, ул. Космонавта Комарова, д. 13, кв. 16. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 4 чел-ка (в том числе 3 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предост-на. Нач. цена:3808000 руб. З-к: 3808 руб. Поруч.235-Г (Снижение)

6. (Должник Репин С.И.) Зем/уч № 104, пл. 1381 кв.м., к/н: 50:08:0040147:67, З/у № 103, пл. 585 кв.м., к/н: 50:08:0040147:66; З/у № 102, пл. 1397 кв.м., к/н: 50:08:0040147:65; З/у № 101, пл. 1405 кв.м., к/н: 50:08:0040147:64; З/у № 100, пл. 1413 кв.м., к/н: 50:08:0040147:63; З/у № 99, пл. 1420 кв.м., к/н: 50:08:0040147:62; З/у № 98, пл. 1409 кв.м., к/н: 50:08:0040147:61; З/у № 105, пл. 1353 кв.м., к/н: 50:08:0040147:68; З/у № 106 пл.545 кв.м., к/н: 50:08:0040147:69; З/у № 107, пл. 1358 кв.м., к/н: 50:08:0040147:70; З/у № 108, пл. 1350 кв.м., к/н: 50:08:0040147:71; З/у № 109, пл. 1342 кв.м., к/н: 50:08:0040147:72, по адресу: МО, Истринский p-он, с/пос. Ермолинское, дер. Кашино, ул. Тихая, д. 59. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Согласно решения Замоскворецкого рай-ого суда г. Москвы определена начальная стоимость имущ. в размере 740783,50 долларов США, по курсу ЦБ РФ, на дату исполнения решения суда. Нач. цена по курсу ЦБ РФ по состоянию на 12.12.2024: 76501230,60 руб. З-к: 76502 руб. Поруч.231-Г (Снижение)

Шаг аукциона составляет 0,5% от первоначальной продажной цены имущества.

Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участ-ов и форме подачи предлож. о цене на ЭТП «Фабрикант» по адресу https://www.fabrikant.ru/

Прием заявок и проведение аукциона осущ-тся согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше. Извещ-ие является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претен-ом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Время подачи заявок Московское, в течение дня не ограничено. Торги проходят по Московскому времени. Заявки подаются через ЭТП «Фабрикант» в соответствии с аукционной документацией (в том числе реквизиты МТУ Росимущества для оплаты имущества) размещенной на сайте https://www.torgi.gov.ru/ и https://www.fabrikant.ru/.

Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время, при наличии законных оснований. Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется по Регламенту ЭТП.Доп. информацию можно получить по № 8-912-318-36-02 телефона с 08:00 до 16:00 (пн.-пт.), по адресу электронной почты: garant-mo@inbox.ru.