ООО «Гарант» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу должников 15 ноября

ТУ Росимущества в Московской области, в лице ООО «Гарант» информирует о проведении торгов в электронной форме по продаже арестованного имущества должников.

Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать с 10:00 ч 29.10.2024 г. до 16:00 ч 11.11.2024 г.

Определение участников 14.11.2024 г.

Торги состоятся 15.11.2024 г. в 10:00 (время МСК) по следующему имуществу (102-ФЗ):

1-е торги (заложенное недвижимое имущество):

1. (Должник Шабалин А.В., Шабалина С.Б.) Квартира, пл. 79,5 кв.м., к/н: 50:41:0000000:37372, адрес: Московская обл., г. Лобня, ул. Физкультурная, д. 12, кв. 396. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-н 4 чел-к (в том числе 2 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 11654400 руб. З-к: 11655 руб. Поручение № 236-Г.

2. (Должник Алферов М.М.) Квартира пл. 53,60 кв.м., к/н: 50:11:0010112:1022, адрес: Московская область, г. Красногорск, ул. Пионерская, д. 7, кв. 22. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-н 6 чел-к (в том числе 2 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 7208000 руб. З-к: 7208 руб. Поручение № 225-Г.

2-е торги (заложенное недвижимое имущество):

3. (Должник Плаксин А.В.) Жил. пом., 30,6 кв.м., к/н: 50:27:0000000:120710, адрес: Московская область, г.о. Подольск, пгт. Львовский, ул. Садовая, д. 9, кв. 19. Залог. Зарег-но 2 чел-ка (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 2507976 руб. З-к: 2508 руб. Поручение № 206-Г(Снижение).

Шаг аукциона составляет 0,5% от первоначальной продажной цены имущества.

Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предлож. о цене на ЭТП «Фабрикант» по адресу https://www.fabrikant.ru/

Прием заявок и проведение аукциона осущ-тся согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше. Извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претен-ом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Время подачи заявок Московское, в течение дня не ограничено. Торги проходят по Московскому времени. Заявки подаются через ЭТП «Фабрикант» в соответствии с аукционной документацией (в том числе реквизиты МТУ Росимущества для оплаты имущества) размещенной на сайте https://www.torgi.gov.ru/ и https://www.fabrikant.ru/.

Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время, при наличии законных оснований. Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется по Регламенту ЭТП. Доп. информацию можно получить по № телефона 8-912-318-36-02 с 08:00 до 16:00 (пн.-пт.), по адресу электронной почты: garant-mo@inbox.ru.