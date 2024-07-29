ООО «Гарант» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу должников 16 августа

ТУ Росимущества в Московской области), в лице ООО «Гарант» информирует о проведении торгов в электронной форме по продаже арестованного имущества должников.

Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать с 10:00 30.07.2024 г. до 16:00 14.08.2024 г.

Определение участников 15.08.2024 г.

Торги состоятся 16.08.2024 (10 ч.00 мин время. МСК) по следующему имуществу (102-ФЗ):

Повторные торги (заложенное недвижимое имущество):

1. (Должник Новрузова Г.Р.К.) Квартира, общ. пл. 48,7 кв.м., к/н 50:21:0030210:13657, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, территория ЖК «Видный город», бульвар им. Народного артиста СССР Мстислава Ростроповича, д.5, кв.140. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 3 чел-ка временно до 11.10.2024 г. (в том числе 2 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 5 426 400,00 руб. З-к: 54 264,00 руб. Поруч-е № 81-Г (Шаг аукциона составляет 0,5% от первоначальной продажной цены имущества)

Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участ-ов и форме подачи предлож. о цене на ЭТП «Фабрикант» по адресу https://www.fabrikant.ru/

Прием заявок и проведение аукциона осущ-тся согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше. Извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Время подачи заявок Московское, в течение дня ограничено. Торги проходят по Московскому времени. Заявки подаются через ЭТП «Фабрикант» в соответствии с аукционной документацией (в том числе реквизиты МТУ Росимущества для оплаты имущества) размещенной на сайте https://www.torgi.gov.ru/ и https://www.fabrikant.ru/.

Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время, при наличии законных оснований. Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется по Регламенту ЭТП. Доп. информацию можно получить по № 89123183602 телефона с 08:00 до 16:00 (пн.-пт.), по адресу электронной почты: garant-mo@inbox.ru.