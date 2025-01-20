ООО «Гарант» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу должников

Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать с 10:00ч 21.01.25 до 16:00ч 02.02.25.



Определение участников 05.02.25.



Торги состоятся 06.02.25 в 10:00 (время МСК) по следующему имуществу (102-ФЗ):



2-ые торги (залож. недвиж. имущ.):



1. (Должник Тагиева А.А.) Квартира, пл. 44,4 кв.м., к/н: 50:15:0010205:2210, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Юлиуса Фучика, д. 11, кв. 8. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 2 чел-ка (в том числе 1 несоверш-ий). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предостав-на. Н/ц:4578440р. З-к: 4579р. Поруч.273-Г(Снижение)



2. (Должник Поддубный Н.С.) З/у. пл. 1500 кв.м., к/н: 50:07:0050202:3, Нежил. стр., хозблок, пл.28 кв.м., к/н: 50:07:0050202:127, Жилой дом пл. 225 кв.м., к/н: 50:07:0050202:128 , адрес: МО, Волоколамский р-н, с/о Шестаковский, д. Высочково, ул. Центральная, д. 2. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Информ. о зарег-ых лицах ФССП не предостав--на. Н/ц:5652500р. З-к:5653р. Поруч.274-Г(Снижение)



3. (Должник Ильин С.А.) Квартира, пл. 30,06 кв.м, к/н: 50:45:0040808:89, адрес: МО, г. Королев, ул. Дзержинского, д. 9А, кв. 16. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Информ. о зарег-ных и о задолж. за кап. ремонт ФССП не предостав-на. Н/ц:3860280,27р. З-к:3861р. Поруч.261-Г(Снижение)



4. (Должник Сибрякова Е.А.) Квартира, пл. 44,7 кв.м., к/н: 50:50:0040903:474, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Луговая, д. 9, кв. 158. Зарег-но 2 чел-ка (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предостав-на. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Н/ц:4791960р. З-к:4972р. Поруч.278-Г(Снижение)





Шаг аукциона составляет 0,5% от первоначальной продажной цены имущества.



Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать с 10:00ч 21.01.25 до 16:00ч 20.02.25.



Определение участников 24.02.25.



Торги состоятся 25.02.25 в 10:00 (время МСК) по следующему имуществу (229-ФЗ):



2-ые торги (не залож. движ. имущ.):



1. (Должник Крюков А.А.) Нежил. здание, пл. 8,6 кв.м., к/н: 50:14:0040366:1023, по адресу: МО, Щелковский м.р., СПК «Родина». Арест: запрет на рег-ые действия. Н/ц:180200р. З-к:27030р. Поруч.245-Г(Снижение)



2. (Должник Каштелян В.И.) Нежил. пом. (гараж) 19,1 кв. м, к/н: 50:50:0060201:322, по адресу: МО, г. Железнодорожный, Железнодорожный пр-зд, стр. 15, пом. 397. Арест: запрет на рег-ые действия. Н/ц:1107068,05р.З-к:166061р. Поруч.246-Г(Снижение)



3. (Должник Майоров И.А.) 1/3 доля на квартиру, пл. 74,7 кв.м., к/н: 50:12:0090229:654, по адресу: МО, г. Мытищи, ул. Борисовка, д. 4а, кв. 341. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 2 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предостав-на. Н/ц:2548736,90р.З-к:382311р. Поруч.241-Г(Снижение)



2-ые торги (не залож. движ. имущ.):



4. (Должник Дудкин Д.А.) Легк. а/м., Форд Фокус, 2013 г.в., г/н У994ОО790, VIN: X9FKXXEEBKDR30216, цвет серо-коричневый. Б/У. Арест: запрет на рег-ые действия. На ответ. хранении у стороны ИП. Н/ц:660824р.З-к:99124р.Поруч.260-Г(Снижение)



Шаг аукциона составляет 0,5% от первоначальной продажной цены имущества.



Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участ-ов и форме подачи предлож. о цене на ЭТП «Фабрикант» по адресу https://www.fabrikant.ru/



Прием заявок и проведение аукциона осущ-тся согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше..Извещ-ие является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претен-ом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.



Время подачи заявок Московское, в течение дня не ограничено. Торги проходят по Московскому времени.Заявки подаются через ЭТП «Фабрикант» в соответствии с аукционной документацией (в том числе реквизиты МТУ Росимущества для оплаты имущества) размещенной на сайте https://www.torgi.gov.ru/ и https://www.fabrikant.ru/.



Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время, при наличии законных оснований. Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется по Регламенту ЭТП.Доп. информацию можно получить по № 89123183602 телефона с 08:00 до 16:00 (пн.-пт.), по адресу электронной почты: garant-mo@inbox.ru.