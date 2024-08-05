ООО «Гарант» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу должников 23 августа

ТУ Росимущества в Московской области, в лице ООО «Гарант» информирует о проведении торгов в электронной форме по продаже арестованного имущества должников.

Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать с 10:00 ч 06.08.2024 до 16:00 ч 20.08.2024 г.

Определение участников 22.08.2024 г.

Торги состоятся 23.08.2024 г. в 10:00 (время МСК) по следующему имуществу (102-ФЗ): Первые торги (заложенное недвижимое имущество):

1. (Должник Прохорова Е.Е.) Квартира, пл. 68,3 кв. м, к/н 50:03:0060302:1008, адрес: Московская область, Клинский р-н, г. Высоковск, ул. Текстильная, д. 20, кв.77. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 1 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 4 823 000,00 руб. З-к: 48 230,00 руб. Поручение № 155-Г.

2. (Должник Федиова Л.К.) Квартира, пл. 60,1 кв.м., к/н 50:16:0101035:4193, Московская область, г. Черноголовка, б-р Школьный, д. 19, кв 220. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 2 чел-ка (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 5 472 000,00 руб. З-к: 54 720 руб. Поручение № 162-Г.

(Шаг аукциона составляет 0,5% от первоначальной продажной цены имущества).

Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участ-ов и форме подачи предлож. о цене на ЭТП «Фабрикант» по адресу https://www.fabrikant.ru/

Прием заявок и проведение аукциона осущ-тся согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше. Извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Время подачи заявок Московское, в течение дня не ограничено. Торги проходят по Московскому времени. Заявки подаются через ЭТП «Фабрикант» в соответствии с аукционной документацией (в том числе реквизиты МТУ Росимущества для оплаты имущества) размещенной на сайте https://www.torgi.gov.ru/ и https://www.fabrikant.ru/.

Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время, при наличии законных оснований. Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется по Регламенту ЭТП. Доп. информацию можно получить по № 89123183602 телефона с 08:00 до 16:00 (пн.-пт.), по адресу электронной почты: garant-mo@inbox.ru.